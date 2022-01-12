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في أعلى حصيلة يومية: الصحة الإسرائيلية تسجل 43,815 إصابة بكورونا الثلاثاء

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 10:22

في أعلى حصيلة يومية: الصحة الإسرائيلية تسجل 43,815 إصابة بكورونا الثلاثاء
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 43,815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ تفشي الوباء في البلاد في آذار/ مارس 2020.

وسجلت الإصابات الجديدة، الثلاثاء، بعد إجراء 362 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، بما في ذلك فحوصات PCR والفحوصات السريعة (أنتيجين/ الأجسام المضادة)، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12.09%.

ومنذ منتصف الليلة الماضية وحتى التاسعة من صباح اليوم، سجلت 2,669 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 222,877 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بالبلاد 1,622,053 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8,274 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشاء الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس بلغ معامل تناقل العدوى R) 2.02)، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد نحو 781، بينهم 254 مصابا بحالة خطيرة و84 مصابا بحالة حرجة و63 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وربط 12 حالة بجهاز "الإيكمو" لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن جهاز التعليم سجل إصابة 73,550 طالبا بكورونا، فيما يخضع 98,285 طالبا للحجر الصحي في أعقاب اكتشاب إصابات في الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية.

وعلى صلة، طالبت وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيتون، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، الثلاثاء، بتفعيل مخطط "الفصول الخضراء"، وادعت أن "جميع الخبراء يؤيدون الإبقاء على نظام التعليم مفتوحًا"، الأمر الذي عارضه المسؤولين في وزارة الصحة.

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#فيروس كورونا
#وزارة الصحة

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