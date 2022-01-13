مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي أثناء تدريبات في الأغوار

قُتل ضابطان من وحدة النخبة في كتيبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بنيران صديقة، إثر خطأ في تحديد الهوية، في منطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وأفادت التقارير أن الحادثة وقعت بعد تدريب عسكري؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في ملابسات "حادث إطلاق نار خطير وقع الليلة الماضية بالقرب من معسكر للجيش في الأغوار".

وأضاف، في بيان، أن الحادث أسفر عن "مقتل ضابطين خلال عمليات أمنية بالقرب من معسكر للجيش في غور الأردن". وتابع "قُتل الضابطان نتيجة خطأ في تحديد الهوية أدى إلى تبادل لإطلاق نار" بين عناصر الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي بيّن أن جنديا قتل الضابطين في تبادل لإطلاق النار، بعد الاشتباه بأنهم وسط هجوم مسلح فلسطيني.