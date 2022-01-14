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حملة مداهمات للشرطة الإسرائيلية في النقب

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 20:43

حملة مداهمات للشرطة الإسرائيلية في النقب
من قمع مظاهرة الخميس (وليد العبرة)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تجري الشرطة الإسرائيلية حملة مداهمات في النقب، بحسب ما ذكرت مصادر محليّة لموقع "عرب ٤٨".

ودخلت قوات من الشرطة الإسرائيلية تحديدًا إلى تل السبع، التي شهدت مواجهات خلال الأيام الماضية، كما تتواجد قوات من الشرطة الإسرائيلية وخيّالتها عند مداخل سعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

واعتقلت الشرطة أحد الشبان في تل السبع، مساء الجمعة.

ويضلع جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيقات الجارية في النقب، وفق المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، الذي أضاف أنّ الشاباك "وسّع التحقيقات في شبهات بأن تكون خلفية التحقيقات قومية".

وعدّد بوحبوط ثلاثة أحداث يشتبه في أن تكون "خلفيّتها قومية"، هي "إحراق سيارة حارس محطّة شرطة تل السبع مساء الخميس؛ ووضع حاجز من الحجارة عل سكّة القطار؛ وحرق سيارة صحافي في شقيب السلام".

وفي وقت سابق، الجمعة، أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع سراح عدد من معتقلي مظاهرة النقب، والتي قمعتها الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس. وفرضت المحكمة الحبس البيتي على شبان آخرين.

وعُرف أن بين الشبان الذين أطلق سراحهم كرم أبو عنزة وقسام أبو عنزة وعلي البطيحات وسعيد أبو بلال وأحمد أبو عمرة وعزيز الأطرش.

ومدّد اعتقال نوال أبو كف (25 عاما) حتى الأحد المقبل، بينما مدّد اعتقال توفيق الأطرش وفؤاد أبو كف وعبد الله أبو كف، حتى الإثنين المقبل، وقررت المحكمة تمديد اعتقال آخرين لعدة أيام.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.

ويتلقى مصابون العلاج في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، إثر اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهم، ووصفت حالة شاب من سعوة بأنها خطيرة إثر إصابته برصاصة مطاطية بالرأس، وهو في قسم كورونا بعد أن تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وحالته مستقرة وهو فاقد الوعي وتحت التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#النقب
#سعوة
#إطلاق نار
#تل السبع

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