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مقتل شاب من يافا حرقا

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 21:59

مقتل شاب من يافا حرقا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل الشاب محمد ريفي، في العشرينيات من عمره، من مدينة يافا بعد العثور على جثته وهي محروقة في متنزه بتل أبيب، وسط البلاد، أمس الخميس.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب فقدت آثاره قبل أيام، وتدور الشبهات حول اختطافه وتكبيله وتعرضه لإضرام النار.

الضحية محمد ريفي

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه عثر على جثة لشخص وهي محروقة ومكبلة في متنزه جنوبي تل أبيب، الخميس، وفي أعقاب ذلك جرى إحالتها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للوقوف على ملابسات الوفاة ومعرفة هوية الشخص.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

وأصدرت المحكمة أمر منع نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبه بهم لغاية يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وارتفع عدد القتلى في البلدات العربية منذ بداية العام 2022 الجاري إلى أربعة، جراء العنف والجريمة.

وفي سياق متصل، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#يافا
#جرائم القتل
#تل أبيب
#محمد ريفي

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