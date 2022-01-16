الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

قتل ضابط من الجيش الأردني وأصيب 3 أفراد من عناصر الأمن باشتباك مسلح مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية، بحسب ما أعلن الجيش الأردني صباح اليوم الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فإنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، "أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأسفر الاشتباك عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأوضح الجيش الأردني في بيانه أنه وبعد تفتيش المنطقة، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ الحرب على سورية في آذار/مارس 2011، الإجراءات عند حدوده مع سورية، وأوقف وسجن عشرات المسلحين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

كذلك أوقف الأردن عشرات تجار المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.