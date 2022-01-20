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إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 14:54

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن بحي البشارة في مدينة الناصرة، اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمرأة، ونقلتها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، لاستكمال العلاج.

وذكرت مصادر طبية أنه تم على الفور إجراء عملية سريعة للمصابة، واستقرت حالتها.

واستُدعيت الشرطة إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق، واعتقلت شخصا من العائلة، قيل إنه يعاني من اضطرابات نفسية.

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#الناصرة
#العنف والجريمة
#العنف ضد النساء

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