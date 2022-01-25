الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته قرب نابلس

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، تعرض قواته المتواجدة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، لعملية إطلاق نار.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه لم تقع إصابات في صفوف قواته. وادعى الاحتلال أنه "تم العثور على حقائب ظهر إثر عمليات مسح للجيش في المنطقة".

وأضاف أن قواته تواصل عملية البحث عن المنفذين.

هذا، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، عن مصادر أمنية، قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز مساء اليوم، بشكل كامل، بذريعة سماع إطلاق نار بالقرب من المكان، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلاله".

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية روجيب شرق نابلس عقب إغلاق الحاجز.

فيما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق عقب مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب إغلاق مدخل برقة وإعاقة حركة المواطنين.

وأضاف دغلس أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع بكثافة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق.

يذكر أن بلدة برقة تشهد مواجهات بشكل يومي منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب مقتل أحد المستوطنين في المنطقة.