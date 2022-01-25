توصية بتطعيم الأشخاص فوق 18 عاما بالجرعة الرابعة ضد كورونا

أوصى طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية واللجنة الاستشارية بالسماح بتطعيم أبناء 18 عاما فما فوق بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء.

وسيكون بإمكان من تزيد أعمارهم عن 18 عاما تلقي الجرعة الرابعة بعد مرور خمسة أشهر عن معافاتهم من الإصابة بالفيروس أو تلقي الجرعة الثالثة. وتخرج التوصية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش.

وأشار البيان إلى أن القرار بهذه التوصية جاء إثر النتائج الإجابية التي تدل على حماية أعلى بثلاث إلى خمس مرات من الإصابة بمرض خطير من جراء الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الرابعة، وحماية أعلى بمرتين من الإصابة بالعدوى، قياسا بمن تلقوا الجرعة الثالثة فقط.

وجاء ذلك في أعقاب معطيات جمعها باحثون من حوالي 400 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتلقوا جرعة التطعيم الرابعة، ومن حوالي 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من الفئة العمرية نفسها.

وشارك في تحليل المعطيات باحثون من وزارة الصحة، معهد وايزمان للعلوم، التخنيون، الجامعة العبرية في القدس ومعهد "غرتنر" في مستشفى "شيبا".