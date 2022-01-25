  2. إسرائيليات
  3. أخبار

توصية بتطعيم الأشخاص فوق 18 عاما بالجرعة الرابعة ضد كورونا

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:26

توصية بتطعيم الأشخاص فوق 18 عاما بالجرعة الرابعة ضد كورونا
تلقي الجرعة الرابعة في صندوق المرضى العام في القدس، الشهر الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أوصى طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية واللجنة الاستشارية بالسماح بتطعيم أبناء 18 عاما فما فوق بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء.

وسيكون بإمكان من تزيد أعمارهم عن 18 عاما تلقي الجرعة الرابعة بعد مرور خمسة أشهر عن معافاتهم من الإصابة بالفيروس أو تلقي الجرعة الثالثة. وتخرج التوصية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش.

وأشار البيان إلى أن القرار بهذه التوصية جاء إثر النتائج الإجابية التي تدل على حماية أعلى بثلاث إلى خمس مرات من الإصابة بمرض خطير من جراء الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الرابعة، وحماية أعلى بمرتين من الإصابة بالعدوى، قياسا بمن تلقوا الجرعة الثالثة فقط.

وجاء ذلك في أعقاب معطيات جمعها باحثون من حوالي 400 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتلقوا جرعة التطعيم الرابعة، ومن حوالي 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من الفئة العمرية نفسها.

وشارك في تحليل المعطيات باحثون من وزارة الصحة، معهد وايزمان للعلوم، التخنيون، الجامعة العبرية في القدس ومعهد "غرتنر" في مستشفى "شيبا".

بودكاست عرب 48

#كورونا
#جرعة رابعة
#طاقم مكافحة الأوبئة

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

درعي يعترف بالفساد والمحكمة تدينيه بمخالفات ضريبية
درعي يعترف بالفساد والمحكمة تدينيه بمخالفات ضريبية

2022-01-25

تمهيدا لشرعنتها: ربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء
تمهيدا لشرعنتها: ربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء

2022-01-25

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"
تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24