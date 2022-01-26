إسرائيل تنضم لبرنامج ناسا للرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ

أعلنت وكالة الفضاء الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، توقيع اتفاق تعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تنضم بموجبه إلى برنامج "أرتيمس" (Artemis) الذي تديره وكالة "ناسا" لاستئناف الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ.

وأعلنت وكالة الفضاء الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن الانضمام إلى برنامج "أرتيمس" يتيح لها الاندماج في "مجموعة متنوعة من التعاون في مجال البحث والعلوم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجال الفضاء مع الدول" المشاركة في البرنامج.

واعتبرت الوكالة الإسرائيلية أن الاتفاقية تشكل خطوة سياسية مهمة لإسرائيل، و"ويرمز إلى انضمامها إلى مجموعة من الدول المتطورة المعنية بتعزيز التعاون لاستكشاف الفضاء للأغراض السلمية. ولفت القرار أن التوقيع جاء في أعقاب جهود دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ومصادقة الحكومة على القرار "قبل حوالي أسبوع".

وأوضحت أن الهدف الرئيسي لبرنامج، وهو برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة ناسا، وشركات الطيران الفضائي التجارية الأمريكية، والشركاء الدوليين مثل وكالة الفضاء الأوروبية ESA بالإضافة إلى 13 دولة أخرى، هو إرسال البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2025.

كما يهدف برنامج "أرتميس" إلى تشكيل قاعدة أساسية تشكل الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشركات الخاصة لبناء اقتصاد على القمر، وإرسال البشر في النهاية المطاف إلى المريخ.

ونقل البيان عن وزير العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش - هكوهين، قولها: "جوهر برنامج أرتيمس هو القيام بشيء جريء وملهم. هذا دليل آخر على أن التكنولوجيا والابتكار لهما دور دبلوماسي مهم. للعقل الإسرائيلي سمعة تتخطى الحدود والقارات، حتى السماء ليست هي الحد".

وأوضح البيان أن التوقع على اتفاق التعاون جاء في إطار فعاليات أسبوع الفضاء الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء، لافتا إلى أن الاتفاقية تحدد مبادئ التعاون في استكشاف الفضاء والاستخدام المدني للقمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

ووقع الاتفاقية، بحسب البيان، رئيس وكالة ناسا، وليام (بيل) نيلسون، ومدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، أوري أورون. يحضور كل من الوزيرة فركاش - هكوهين، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ميخائيل هرتسوغ.

وأوضح البيان أن 13 دولة تشارك في برنامج "أرتيمس" إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي: أستراليا، وأوكرانيا، والإمارات، وإيطاليا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، ولوكسمبورغ، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وكندا.