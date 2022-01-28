رهط: 3 إصابات إحداها حرجة في شجار

أصيب ثلاثة شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة إثر شجار عنيف في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 22:01 حول حادث عنف في رهط، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، وادعت أن شجارا تخلله إطلاق نار في حارة 12 أسفر عن إصابة 3 شبان أحدهم بحالة حرجة وآخرين بالمتوسطة.

وفي سياق منفصل، أقدم جناة على إطلاق النار على بناية المجلس المحلي في بلدة إكسال، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.