إصابة طفل بإطلاق نار في رهط

أصيب طفل (7 أعوام)، بجروح وصفت بأنها "متوسطة" إثر تعرضه لإطلاق نار، اليوم السبت، في مدينة رهط بمنطقة النقب.

وأحضر الطفل إلى المركز الطبي التابع لطواقم "نجمة داوود الحمراء" في رهط، ليتم نقله من هناك إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وعُلم أن الطفل يعاني من جراح "متوسطة الخطورة" وحالته مستقرة.

ووفقا للتقارير الأولية فإن الطفل أصيب خلال تواجده في سيارة برفقة أهله، في الحي 12.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومقلقا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

ومطلع العام الجاري، قتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام، بينما كان كان يلهو في حديقة عامة، إذ تعرض لعيارات نارية أطلقها شخص على سيارة، على خلفية خلاف على عمل بورشة بناء.

وشهدت مدينة رهط، مساء أمس، الجمعة، ثلاثة شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجراح متفاوتة من بينها إصابة حرجة، في شجار عنيف.

وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، وأكدت أن شجارا تخلله إطلاق نار في حارة 12 أسفر عن إصابة 3 شبان أحدهم بحالة حرجة وآخرين بالمتوسطة.

وفي سياق منفصل، أقدم جناة، الليلة الماضية، على إطلاق النار على بناية المجلس المحلي في بلدة إكسال، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.