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إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 10:18

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا
من مكان الحريق (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت مسنة، تبلغ 70 عاما من العمر، بحروق وصفت بأنها خطيرة إثر اندلاع حريق في منزل بمدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 9:28 حول حريق في بناية سكنية بحيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمسنة بحالة خطيرة إثر تعرضها لحروق واستنشاق الدخان".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

وذكر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "الطواقم عملت على إخماد حريق شب داخل منزل في حي ’بات غاليم’ بحيفا".

وأضاف أنه "مع وصول الطواقم تبين أن سيدة علقت داخل المنزل ولم تجد مفتاحا للخروج والهرب، وعليه جرى على الفور تخليصها وإخماد الحريق وإخراج الدخان من المكان إلى جانب التأكد من عدم وجود عالقين آخرين؛ فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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#حيفا
#حوادث منزلية
#حريق

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

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