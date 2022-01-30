مظاهرة دعم للنقب في القدس

شارك عدد من المواطنين العرب في أراضي 48 في المظاهرة القطرية بالقدس، اليوم الأحد، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة السلطوية لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

ونظمت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب.

وجاءت المظاهرة، ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

المحامي مروان أبو فريح يحدّث "عرب 48" حول آخر مستجدات ملفات المعتقلين من #النقب pic.twitter.com/zN2928QsCq — موقع عرب 48 (@arab48website) January 30, 2022

وتوافد، صباح اليوم، عدد من المواطنين العرب في أراضي 48 للمشاركة في المظاهرة القطرية بالقدس، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

وقال مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "تظاهرنا اليوم وفي هذا التوقيت جاء تزامنا مع انعقاد جلسة الحكومة، وبالتالي حضرنا لإيصال صوتنا وهناك أعداد كبيرة من مختلف أنحاء البلاد في المظاهرة تضامنا مع النقب، وسيتبع هذه المظاهرة خطوات احتجاجية أخرى سيتم إقرارها لاحقا".

تفاصيل أوفى بعد قليل...