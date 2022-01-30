  2. محليات
  3. أخبار محلية

مظاهرة دعم للنقب في القدس

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 11:11

مظاهرة دعم للنقب في القدس
القدس، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ أحمد دراوشة
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من المواطنين العرب في أراضي 48 في المظاهرة القطرية بالقدس، اليوم الأحد، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة السلطوية لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

ونظمت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب.

وجاءت المظاهرة، ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وتوافد، صباح اليوم، عدد من المواطنين العرب في أراضي 48 للمشاركة في المظاهرة القطرية بالقدس، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

وقال مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "تظاهرنا اليوم وفي هذا التوقيت جاء تزامنا مع انعقاد جلسة الحكومة، وبالتالي حضرنا لإيصال صوتنا وهناك أعداد كبيرة من مختلف أنحاء البلاد في المظاهرة تضامنا مع النقب، وسيتبع هذه المظاهرة خطوات احتجاجية أخرى سيتم إقرارها لاحقا".

تفاصيل أوفى بعد قليل...

بودكاست عرب 48

#النقب
#القدس
#مظاهرات
#المجنع العربي
#المتابعة
#القطرية
#التوجيه

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

مظاهرة دعم للنقب في القدس

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا
إصابة خطيرة لمسنة في حريق بحيفا

2022-01-30

ارتفاع بـ23 سم في منسوب المياه ببحيرة طبرية في الأيام الأخيرة
ارتفاع بـ23 سم في منسوب المياه ببحيرة طبرية في الأيام الأخيرة

2022-01-30

مصرع سبعيني في حادث طرق بيافا
مصرع سبعيني في حادث طرق بيافا

2022-01-30

الأكثر قراءة

جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية

جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية

2022-01-29
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-01-29
رسائل بينيت الواضحة

رسائل بينيت الواضحة

2022-01-29
الجريمة في المجتمع العربي: إصابة طفل برهط وشاب بجديدة المكر

الجريمة في المجتمع العربي: إصابة طفل برهط وشاب بجديدة المكر

2022-01-29
أزمة أوكرانيا: قوات أميركية

أزمة أوكرانيا: قوات أميركية "قريبا" إلى أوروبا الشرقية وزيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر

2022-01-29