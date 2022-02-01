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قتيل بجريمة إطلاق نار في نابلس

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 20:26

قتيل بجريمة إطلاق نار في نابلس
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شاب يبلغ من العمر 36 عاما، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان مقتضب: "مقتل مواطن (36 عاما) كان قد وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس مصابا بأعيرة نارية، وتم إبلاغ النيابة وشرعت الشرطة بجمع الاستدلالات والتحري".

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، قُتِل الشاب عدي نضال عبد الهادي الخاروف والذي كان يبلغ من العمر 20 عاما، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة نابلس. وأُعلِن عن وفاة الشاب الخاروف في مشفى "العربيّ التخصصيّ"، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، إذ إنه أُصيب في رقبته.

وقالت وسائل إعلام حينها، إنّ الشاب قُتِل حينما كان يتواجد بالقرب من جامعة "النجاح" في المدينة، فيما أشارت بعضها إلى أنه قد يكون قُتِل بالخطأ.

وازدادت وتيرة ارتكاب الجرائم في الضفة والقدس في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينمّي المخاوف من أن تلحق معدّلات الجريمة فيهما -وإن تدريجيًّا- بمعدّل الجريمة في مناطق 48.

بودكاست عرب 48

#نابلس
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#الضفة الغربية
#مقتل شاب
#إطلاق نار

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