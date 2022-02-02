أزمة أوكرانيا: واشنطن ترسل ثلاثة آلاف جندي لدعم الناتو في أوروبا الشرقية

تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكر مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء.

ووفق وسائل إعلام أميركية سيتم إرسال نحو ألفي عسكري من قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا.

وأكد المسؤول أن "وزارة الدفاع ستعيد تموضع وحدات معينة مقرها أوروبا في الشرق، وستنشر وحدات مقرها الولايات المتحدة في أوروبا، وتبقي حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الرد"، للوفاء بالالتزامات تجاه حلف الأطلسي.

مركبات ودبابات روسية متمركزة قرب الحدود مع أوكرانيا (أ ب)

وأضاف أن "هذه القوات لن تحارب في أوكرانيا. هي ليست تحركات دائمة. إنها رد على أوضاع حالية" في إشارة إلى حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي مدعومين بأسلحة هجومية ثقيلة على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل من خلال الناتو للقيام بانتشار دفاعي غير تصعيدي لهذه القوات، معتبرة أن نشرها "سيضمن الدفاع القوي عن حلفائنا في الناتو. سنواصل العمل تحت مظلة الناتو لتوفير قوات دفاعية غير قتالية شرق أوروبا".

واعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "إرسال قوات أميركية إلى أوروبا الشرقية هو رسالة لا لبس فيها بأن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن حلفائها ضد أي اعتداء".