إعلان روسيّ - صينيّ مشتَرك: تنديد بالنفوذ الأميركيّ في أوروبا وآسيا

ندّدت الصين وروسيا، اليوم الجمعة، بإعلان مشترك بالنفوذ الأميركي ودور حلف شمال الأطلسي وتحالف "أوكوس" الدفاعي في أوروبا وآسيا، باعتبارهما يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.

وفي الإعلان الصادر في ختام اللقاء بين الرئيسين؛ الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، في بكين، أعلن البلَدان أنهما "يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلا".

وندّد الإعلان المشترَك بـ"التأثير السلبي لإستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة".

جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ M141 ("أ ب")

وأبدت الدولتان "قلقهما" لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020.

الكرملين يدعو إلى عدم "التسليم" بالاتهامات الأميركية

في السياق، دعا الكرملين اليوم إلى "عدم التسليم" باتهامات الولايات المتحدة لموسكو، بالتخطيط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير غزو روسي للدولة المجاورة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذه الاتهامات: "أوصى بعدم التسليم بما يقوله أحد في هذه المسائل، وخصوصا وزارة الخارجية" الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير مهاجمة كييف.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي: "لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو". وصرح لصحافيين أن واشنطن تعتقد أن الحكومة الروسية تخطط لفبركة هجوم للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية "ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية".

خلال المحادثات في بكين ("أ ب")

وأضاف: "في إطار هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصوّرا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيّعين وصورا لمواقع مدمّرة"، لتستخدم الأمر مبررا لغزو جارتها الموالية للغرب.

ولفت كيربي إلى أن جزءا من الخطة يتضمن إظهار أن الغرب وفّر المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة، وهو أمر سيكون هدفه تبرير التحركات الانتقامية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا: "سبق أن شهدنا أنشطة كهذه من قبل روسيا في الماضي، ونعتقد أنه من المهم أن ننتقدها علنا عندما نراها بهذه الطريقة". وأشار إلى أن تكتيكات كهذه تحظى بشكل عام "بالموافقة على أعلى مستويات الحكومة الروسية".

ولدى سؤاله لاحقا عن احتمال أن يؤدي إرسال قوات أميركية إلى أوروبا الشرقية إلى صب الزيت على النار، أكد كيربي أن واشنطن تريد طمأنة حلفائها.

وقال لقناة "فوكس نيوز": "نواصل تقديم مساعدة في مجال الأمن لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد هذا التهديد" وبالوقت نفسه "طمأنة حلفائنا الذين لدينا التزامات أمنية مهمة تجاههم".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن هذا الفيديو "هو أحد الخيارات التي تعدها الحكومة الروسية كذريعة لشن وربما تبرير عدوان عسكري ضد أوكرانيا". وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كانت موسكو قد قررت تنفيذ هذه الخطة.

ولم يقدم كيربي وبرايس أدلة على مزاعمهما.

إردوغان ينتقد طريقة تعاطي الغرب مع التوتر الروسي - الأوكراني

وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان طريقة تعاطي الغرب مع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لحل التوتر.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أوكرانيا التي زارها الخميس.

وقال إردوغان: "أنظار العالم موجهة للتطورات في دونباس والمناطق الحدودية، آمل ألا يفارق السلام المنطقة". وأضاف: "نرغب في عقد اجتماع رفيع بين السيدين بوتين وزيلينسكي"

وتابع: "أبلغنا الرئيس الأوكراني زيلينسكي أننا مستعدون للمساهمة في خفض التوتر".

وذكر أنه "في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي ببوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا"

وذكر إردوغان أن "الغرب لم يساهم في حل التوتر الروسي الأوكراني حتى الآن بل يعرقل الوضع".

كما أشار إلى أن بايدن لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لحل التوتر الروسي الأوكراني.