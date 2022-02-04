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الصحة الإسرائيلية: 46,347 إصابة بكورونا أمس والحالات الخطيرة 1106

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 09:37

الصحة الإسرائيلية: 46,347 إصابة بكورونا أمس والحالات الخطيرة 1106
تطعيم بالجرعة الرابعة ضد كورونا في نتانيا، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سُجلت أمس 46,347 إصابة، كما تراجع عدد الحالات الخطيرة إلى 1106.

ويرقد في المستشفيات 2681 مريضا بكورونا، وبين الحالات الخطيرة يخضع 284 مريضا لتنفس اصطناعي، فيما يرقد 299 بحالة متوسطة. وبلغت حصيلة الوفيات 9080 منذ بداية الجائحة.

ويوجد حاليا 373,160 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 371,755 إصابة طفيفة. وبلغت عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 3,094,984.

واستقر معامل تناقل العدوى عند 0.9 ، مثلما كان أمس.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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