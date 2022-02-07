مندلبليت أوعز للشرطة بالتوقف عن استخدام برامج NSO

أوعز المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بالتوقف عن استخدام برمجيات التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، إلا في حالات استثنائية لـ"إنقاذ الأرواح".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، في أعقاب الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية حول استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس على مواطنين ومسؤولين وناشطين إسرائيليين.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، في وقت سابق، الإثنين، تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برنامج "بيغاسوس" واحتمال تعرض مواطنين وشخصيات عامة لمساس بحقوقهم، وأشار إلى أن "اللجنة ستكون مخوّلة بصلاحية لجنة تحقيق رسمية فيما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم".

وكان مندلبليت قد أعلن تشكيل لجنة لفحص استخدام الشرطة تطبيق "بيغاسوس" للتجسس على مسؤولين وناشطين ورؤساء بلديات وسلطات محلية.

وعارض المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، تشكيل لجنة التحقيق، كذلك عارض مندلبليت، تشكيل لجنة تحقيق، عندما توجه إليه بار-ليف، قبل ثلاثة أسابيع، بعد نشر "كالكليست" التحقيق الأول حول تجسس الشرطة على مواطنين بواسطة برامج NSO، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الأمن الداخلي قوله إن "مندلبليت قال إن هذا سيفكك الشرطة ويستهدف محاربة الجريمة في المجتمع العربي". وأضاف أن مندلبليت فضّل تشكيل طاقم تقصي حقائق من قِبله، تقوده نائبته، عميت مراري.

وكشفت صحيفة "كالكليست"، في تقرير جديد نشرته اليوم، أن استخدمت الشرطة الإسرائيلية برنامج برنامج "بيغاسوس" بشكل واسع وزرعت هذا البرنامج في هواتف مجموعة من منتخبي الجمهور ورجال أعمال ومدراء عامين لوزارات وصحافيين وناشطين ومقربين من رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وكذلك في هاتف نجله أفنير.

ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة استخدمت برنامج التجسس من دون استصدار أمر من المحكمة. وأفادت الصحيفة بأن أفراد طاقم العمليات الخاصة في وحدة السايبر في الشرطة اخترقوا على مدار سنوات، بشكل سري بواسطة "بيغاسوس"، هواتف مواطنين وسيطروا عليها، "انطلاقا من إدراكهم أن القضاة لن يصادقوا على عمليات كهذه".

وجرت عمليات التجسس هذه عندما كان يتولى منصب المفتش العام للشرطة روني ألشيخ، الذي تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الشاباك. وكان يتولى قيادة وحدة السايبر ضابط الشرطة يوآف حسن، ورئيس دائرة التكنولوجيا الضابط يوسف كاحلون. والأخيران جاءا إلى العمل في الشرطة بعد خدمتهما في وحدة التنصت 8200 في الجيش الإسرائيلي.