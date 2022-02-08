مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب سيارة قرب كسيفة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها شديدة الْخَطَر، من جرّاءِ انقلاب سيارة خصوصية وقع على شارع 31 بالقرب من قرية كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:11، عن انقلاب سيارة على شارع 31 بمحاذاة كسيفة. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية لمصابين، أحدهما فاقد للوعي".

وأضاف أن "الطاقم الطبي أقر وفاة شخص (46 عاما)، وقدم العلاج لآخر (45 عاما) وهو يعاني إصابة خطيرة بالرأس".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي محمد حسن الصانع، في الثلاثينيات من عمره، من قرية اللقية بالنقب، مصرعه، وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادثي طرق وقعا على طرقات البلاد في ساعات متأخرة من ليلة وصباح أمس الإثنين.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 27 شخصا، بينهم 10 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم. كما تبين أن 10 ضحايا من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.