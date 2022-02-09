  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بيان: "المركزي" يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 16:10

بيان: "المركزي" يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها
من افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

قرار المجلس جاء عبر بيان في ختام اجتماعاته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قرأه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وبثه تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال الأحمد إن "المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وتابع أن المجلس قرر أيضا "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة". وكَّلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ"العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

بودكاست عرب 48

#منظمة التحرير الفلسطينية
#المجلس المركزي
#الاعتراف بإسرائيل
#التنسيق الأمني

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يهدم منشآت في الضفة
جيش الاحتلال يهدم منشآت في الضفة

2022-02-09

كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة

2022-02-09

اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

2022-02-09

الأكثر قراءة

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

نابلس: إعدام 3 شبان بنيران الاحتلال

2022-02-08
حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

2022-02-08
مخاوف من تصعيد بالضفة: الاحتلال يتعقب شابا رابعا بعد اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

مخاوف من تصعيد بالضفة: الاحتلال يتعقب شابا رابعا بعد اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

2022-02-08
الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

2022-02-08
تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

تقرير إسرائيلي: الأبارتهايد سيكون واقع الدولة الواحدة

2022-02-08