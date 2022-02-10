إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب معليا

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع 89 بالقرب من قرية معليا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، بينهم شاب (35 عاما) وامرأة (40 عاما) وصفت حالتهما بأنها بالغة الخطورة، ويعانيان جراحا وكدمات في الرأس والأطراف، وآخران بجروح طفيفة، وجرى نقل المصابين على وجه السرعة بسيارات العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا، وذلك لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 29 شخصا، بينهم 10 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.