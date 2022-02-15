تقرير: إسرائيل توفد مبعوثا لمفاوضات النووي الإيراني في فيينا

قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية، أوفدت مبعوثا إلى فيينا لعقد اجتماعات مع رؤساء فرق التفاوض الأميركية والقوى الدولية الموقعة على اتفاق 2015، للاطلاع على تطور المباحثات وتوضيح مواقف إسرائيل بشأن العودة المحتملة للاتفاق النووي.

جاء ذلك بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، نقلا عن مسؤولين في الحكومة، الذين وصفوا الخطوة الإسرائيلية بأنها "استثنائية". ولفتت التقارير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على إرسال مبعوث منذ استئناف المحادثات النووية مع إيران بعد تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدخل فيه المفاوضات بين إيران والقوى العظمى إلى مرحلة حاسمة، وفقا للتصريحات الصادرة عن أطراف التفاوض في فيينا، إذ أشار المفاوضون في فيينا إلى "تقدّم" في المباحثات، وتحدث بعضهم عن دخول المفاوضات في "مرحلة نهائية".

وأوضح التقارير أن المبعوث الإسرائيلي هو رئيس الشعبة الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوش زرقا. وأفادت بأن الأخير اجتمع، أمس، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والتقى اليوم برؤساء فرق التفاوض للقوى العظمى. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع "إنه سيلتقي بجميع أطراق التفاوض باستثناء الإيرانيين".

وجاء قرار إيفاد مبعوث إسرائيلي إلى فيينا بعد جلسة لتقييم تطور المحادثات النووية عقدها المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي. حيث قدّم مسؤولو الخارجية هذا المقترح الذي لاقى تأييدا من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد.

ولفت التقرير إلى "قلق" إسرائيلي من "تنازل أميركي - أوروبي" محتمل عند دخول المفاوضات في مراحلها الحاسمة. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في مقابلة نشرت صباح اليوم، في صحيفة "الأيام" البحرينية، إن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون "خطأ إستراتيجيا فادحا".

ورأى أن "هذا الاتفاق سيمكن إيران من الاحتفاظ بقدراتها النووية والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة والعالم".

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية تعقيب الجانب الإيراني على وصول المبعوث الإسرائيلي إلى فيينا، والذي نقلته وكالة أنباء "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، وجاء فيه: "إن الوجود العلني وغير المتوقع للصهاينة في فيينا هو بلا شك عائق أمام التقدم في المفاوضات في ظل الظروف الحساسة الراهنة".

وفي ظل غياب ردة فعل إيرانية رسمية على حضور المبعوث الإسرائيلي إلى فيينا،اعتبرت وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، أن "وجود مسؤول صهيوني في فيينا في مثل هذا الوضع هو بالتأكيد خطوة غير بناءة في تقدم المحادثات، وقبل كل شيء، يظهر جهود الصهاينة للعب دورهم التدميري بطبيعته".