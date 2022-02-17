"سانا":  قصف إسرائيليّ جنوب دمشق

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا)، ليل الأربعاء - الخميس، أن قصفا إسرائيليا نُفِّذ جنوب دمشق.

وقالت الوكالة: "أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف عدة نقاط في محيط بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي بعدة صواريخ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

كما نقلت الوكالة قرابة الساعة الواحدة ليلًا عن مصدر عسكريّ، لم تسمّه القول، إنّه "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء... نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكر المصدر ذاته أن الهجوم الإسرائيليّ نُفِّذ "من منطقة الجولان السوري المحتل"، مضيفا أنّه "أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وقبيل الإعلان الرسميّ، ذكرت وسائل إعلام سورية محلية، أن قصفا "استهدف إحدى الثكنات العسكرية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في محيط بلدة زاكية"، ما قد يشير إلى أن القصف سعى لاغتيال أحد كان في المباني المستَهدَفة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القصف نُفِّذ "بدون أي تعامل من المضادات الجوية" التابعة للنظام.

وفي التاسع من الشهر الجاري، قُتل جندي من النظام السوري وأصيب خمسة آخرون، جراء استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق.

وردّت المضادات الجوية السورية على القصف حينها، وأعقب ذلك تنفيذ هجمة ثانية لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك ردا على دخول أحد الصواريخ المضادة للطائرات، المجال الجوي لمنطقة أم الفحم ووادي عارة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب حينها، أنه استهدف بطاريات صواريخ دفاع جوي ورادارا خلال الهجوم المذكور. وأضاف: "ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سورية في وقت سابق الليلة، قمنا بضرب أهداف لصواريخ أرض-جو في سورية تشمل رادارا وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات".

وفي الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استهدف قصف إسرائيلي ميناء اللاذقية في غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أدى إلى مقتل مسلحين مواللين للنظام بعد القصف بيوم واحد.

واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من الشهر ذاته، شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد آنذاك، من دون تسجيل خسائر بشرية.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وأحصى المرصد السوري تنفيذ اسرائيل قرابة ثلاثين استهدافًا في سورية في عام 2021، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسبّبت بمقتل 130 شخصًا، هم خمسة مدنيين و125 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين له وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ نحو ألف هجوم على أهداف في الشرق الأوسط خلال العام 2021 الجاري، بما يشمل الهجمات التي شنها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والضربات في سورية، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل العمليات الخاصة والهجمات السرية التي نفذها خلال الفترة ذاتها.