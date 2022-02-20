وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

غيّب الموت، اليوم الأحد، المغني اللبنانيّ، سامي كلارك الذي يعدّ من كبار فناني السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عن عمر ناهز الـ74 عاما، في بيروت.

وتوفي كلارك في مستشفى "القديس جاورجيوس" في العاصمة اللبنانية، متأثرا بمشاكل قلب كان يعاني منها.

وغنّى كلارك شارات مسلسلات كرتون في الثمانينيات، من أشهرها: "غريندايزر" و"جزيرة الكنز"، و"السبع المدهش"، و"حول العالم في ثمانين يوما"، بالإضافة إلى أنه يملك في رصيده 712 أغنية عربية وأجنبية بينها الوطنية، والخاصة بالأطفال، والدينية، من أشهرها: "قومي تنرقص يا صبية" و" آه آه على هالأيام".

وتميز كلارك بالغناء بالكثير من اللغات ومنها اليونانية والألمانية، والروسية، والإيطالية، بالإضافة إلى نجاحه الكبير من خلال المزج اللغوي.

كما تمكّن كلارك من الموازنة بين الغناء منفردا، وبين الغناء كأحد أعضاء فريق، ونجح في كليهما.

وكانت آخر تجارب كلارك في الغناء على صعيد الفرق، مع The Golden Age (العصر الذهبي) التي أسّسها مع عبدو منذر والأمير الصغير، إذ أحيوا العديد من الحفلات وشاركوا في مهرجانات حققت نجاحا في لبنان وخارجه، وكانت لهم تسجيلات خاصة منها 6 ترانيم ميلادية.

والاسم الحقيقي لكلارك هو سامي حبيقة، لكنه لقّب نفسه بسامي كلارك تسهيلا لنطق الاسم باللغات الأجنبية، وبخاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية.

تفاصيل أوفى تباعا...