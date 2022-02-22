أبو سنان: مصرع شخص في حريق منزل

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة في حريق منزل ببلدة أبو سنان، مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لأربعة مصابين، إذ جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بإصابته الحرجة، بينما وصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة حتى الطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "الطواقم عملت على تخليص عالقين من بناية سكنية مكونة من 3 طوابق في أبو سنان، إلى جانب إخماد الحريق في المكان ومنع انتشار ألسنة النار".

وأضاف أنه "جرى تخليص عالق قد فارق الحياة فيما تمكنت الطواقم من إخماد الحريق".

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.