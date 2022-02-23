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الاحتلال يدعي إسقاط مسيّرة لحركة حماس شمال قطاع غزة

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 18:36

الاحتلال يدعي إسقاط مسيّرة لحركة حماس شمال قطاع غزة
طائرة مسيرة قال الجيش الإسرائيلي أنها تابعة لحماس وأسقطها في آب/أغسطس الماضي
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مُسيّرة "أطلقتها حركة حماس" من قطاع غزة.

وادى جيش الاحتلال، في بيان، "في وقت سابق اليوم، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي وأسقطت طائرة مُسيّرة تابعة لحركة حماس".

وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة المُسيّرة في المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة. وتابع البيان أن وحدة المراقبة الجوية تابعت الطائرة المسيرة منذ إطلاقها.

وقال الجيش الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر وآب/ أغسطس الماضيين، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحماس وذلك بعد خروجها من أجواء قطاع غزة.

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#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#طائرة مُسيّرة
#حماس

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