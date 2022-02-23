"واشنطن تحذر أوكرانيا من غزو روسي واسع خلال 48 ساعة"

أكد مسؤولون استخباراتيون، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قد أبلغت الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمعلومات استخبارية تقدر أن روسيا تستعد لغزو شامل لأوكرانيا خلال الساعات الـ48 المقبلة، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية.

جاء ذلك بالتزامن مع كشف وكالة "رويترز" عن مسودة رسمية تشير إلى أن حالة الطوارئ ستبدأ في أوكرانيا من منتصف ليل 24 شباط/ فبراير الجاري ولمدة 30 يوما؛ فيما تعطلت مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع وزارتي الخارجية والدفاع والبرلمان، في هجوم سيبراني اتهمت كييف موسكو بالوقوف وارئه.

ونقلت المجلة عن مسؤول أميركي مطلع، قوله: "تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوًا في غضون 48 ساعة بناءً على معلومات استخباراتية أميركية"؛ وأكد مصدر مقرب من حكومة زيلينسكي للمجلة، أن كييف تلقت مثل هذا التحذير من واشنطن حول غزو روسي محتمل خلال 48 ساعة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن التقارير الاستخباراتية الواردة من مراقبي الطائرات تشير إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، "حيث حلقت طائرات استطلاع روسية محتملة لفترة وجيزة في سماء أوكرانيا".

كيف سيبدو الغزو المحتمل؟

وشددت المصادر الاستخباراتية التي تحدثت للمجلة، على الطبيعة الشاملة للعملية العسكرية التي يتوقعها البنتاغون من روسيا ضد أوكرانيا، لتشمل ضربات جوية واسعة النطاق وهجمات بصواريخ كروز وتحرك بري للقوات الروسية لتنفذ الغزو.

مشاهد مركبات عسكرية في #دونيتسك في حوض #دونباس التي يسيطر عليها الاتفصاليون الموالون لـ #موسكو



التقارير الاستخباراتية الأميركية تؤكد: #واشنطن تحذر #أوكرانيا من غزو روسي واسع خلال 48 ساعةhttps://t.co/bLT0fFSt23 pic.twitter.com/8RX2kHmfO3 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 23, 2022

وأفاد المسؤول الأميركي بأن الغزو الروسي المحتمل لن يقتصر على توغل عسكري من منطقة دونباس الموالية لموسكو، التي يسيطر الانفصاليون في شرق أوكرانيا، حيث تم إرسال وحدات عسكري روسية يوم الإثنين الماضي، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

إذ شدد المسؤول على أن روسيا تخطط للدفع بقوات كبيرة نحو العاصمة كييف عبر الحدود الشمالية مع بيلاروسيا، حيث وسعت القوات الروسية مؤخرًا مناوراتها المشتركة مع السلطات في مينسك.

وشدد مسؤول استخباراتي ثان على أن التقديرات تشير إلى أن الغزو الروسي قد يحدث في ساعات الليل وسيسبقه هجمات إلكترونية على أهداف حيوية في أوكرانيا؛ في حين أكد كلا المسؤولان أن خطط روسيا "يمكن أن تتغير بناءً على التطورات اليومية".

الهجوم السيبراني بدأ بالفعل؟!

وتأتي هذا التقرير حول التقييمات الأميركية، بالتزامن مع تعذر الوصول إلى عدد من المواقع الحكومية الأوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من المؤسسات الحكومية، اليوم.

وقالت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا.

وتنفي موسكو، التي تخوض مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.

حالة الطوارئ في أوكرانيا تفرض قيودا على الحركة وتداول المعلومات

وبيّنت مسودة قرار بشأن حالة الطوارئ في أوكرانيا، نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم، أن البلاد قد تفرض قيودا على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وأن تفرض قيودا على تداول المعلومات والمواد الإعلامية وأن تفرض فحصا للوثائق الشخصية.

ويحتاج مشروع القرار لموافقة البرلمان عليه مساء الأربعاء، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس، وينص على أن حالة الطوارئ ستبدأ في البلاد منذ منتصف ليل 24 شباط/ فبراير الجاري وستتواصل لمدة 30 يوما.

واقترح الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم، إذ تستعد البلاد لهجوم عسكري واسع النطاق محتمل من روسيا.