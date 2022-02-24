زيلينسكي يدعو العالم إلى إنشاء "تحالف مناهض لبوتين"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن العالم يجب أن ينشئ "تحالفا مناهضا لـ(الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام" وذلك عقب بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ "إجراءات إضافية" لحماية الحلفاء بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وصرّح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين". وأضاف "على العالم إجبار روسيا على السلام".

وبعد ذلك أعلن زيلينسكي، في خطاب للأمة، قَطْع العلاقات الدبلوماسية بروسيا، في اليوم الأول من غزو القوات المسلحة الروسية لبلاده.

وقال: "قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا". وكانت هذه العلاقات قد ظلّت قائمة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

وردا على الهجوم الروسي على بلاده، قال زيلينسكي: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وذكر زيلينسكي بخصوص التطورات الميدانية، أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، بحسب "رويترز".

وأكد الرئيس الأوكراني تنفيذ موسكو ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده. وفي حين أعلن حالة الطوارئ، دعا زيلينسكي مواطنيه إلى عدم الهلع.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو عبر "فيسبوك": "لا داعي للهلع. نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.

الناتو يعزز قواته على الجانب الشرقي ردا على الهجوم الروسي

واتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي على تعزيز قوات الحلف البرية والبحرية والجوية على جانبه الشرقي بالقرب من أوكرانيا وروسيا.

وقال سفراء الناتو في بيان عقب محادثات طارئة اليوم الخميس: "رفعنا جاهزية قواتنا للاستجابة لجميع الحالات الطارئة".

ورغم تزويد عدد من الأعضاء الثلاثين في الناتو أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات، لكن الناتو كمنظمة لم يفعل. ولن يقوم بأي عمل عسكري لدعم أوكرانيا.

ودعت البلدان القريبة من الصراع وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، إلى إجراء مشاورات نادرة بموجب المادة 4 من معاهدة تأسيس الناتو، والتي يمكن إطلاقها في حال تعرض "سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من دول (الناتو) للتهديد".

وقال السفراء في بيانهم: "قررنا، تماشيا مع خططنا الدفاعية لحماية جميع الحلفاء، اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الردع والدفاع عبر الحلف. إجراءاتنا وقائية ومتكافئة وغير تصعيدية ولا تزال كذلك".

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ في بيان، إن "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا انتهاك خطير للقانون الدولي، وتهديد خطير للأمن الأوروبي - الأطلسي".

وأضاف: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب.. الناتو سيبذل قصارى جهده لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

وكتب رئيس الوزراء الإستوني، كاجا كالاس، في تغريدة، أن "الرد الأكثر فاعلية على العدوان الروسي هو الوحدة.. إن العدوان الروسي الواسع يشكل تهديدا للعالم بأسره، ولجميع دول الناتو". ودعا إلى اتخاذ إجراءات "لضمان الدفاع عن حلفاء الناتو".

قمّة افتراضية الجمعة

ويعقد قادة دول حلف شمال الأطلسي، غدا الجمعة، قمة عبر الفيديو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، بعد ساعات على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد طالبا بعقد قمة للحلف حول أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".

وفجر اليوم الخميس، أعلن بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني، مؤكدا له دعم الولايات المتحدة لبلاده في مواجهة هجوم روسيا على أوكرانيا. وقال بايدن: "نددت بهذا الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية".

وشدّد بايدن كذلك على أن زيلينسكي طلب منه "حض قادة العالم على التنديد صراحة بالعدوان الفاضح للرئيس بوتين والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا".

ووعد رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات كبيرة على روسيا. وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتحدث لاحقا عن "العواقب" التي ستتكبدها روسيا جراء شنها العملية العسكرية وسيجري محادثات مع نظرائه في مجموعة السبع.

وختم بايدن بيانه بالقول: "سنستمر بتوفير الدعم والمساعدة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني".