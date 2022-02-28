إصابة خطيرة لشابة دهسا في مفرق مسكنة

أصيبت شابة، تبلغ 19 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على مفرق مسكنة "غولاني"، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:01 حول تعرض عابرة سبيل للدهس من سيارة على مفرق ’غولاني’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) بالقرب من طبرية لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.