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مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 19:46

مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب في الثلاثينات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث دهس قرب بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء.

وعُلِم أن ضحية الحادث هو عماد يوسف حريبات من قرية بيت الروش الفوقا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 19:14 حول تعرض عابر سبيل للدهس على شارع 31 قرب حورة، وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة".

ضحية الحادث حريبات

وذكر أحد المضمدين أن "الشاب كان فاقدا للوعي على هامش الشارع إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 55 شخصا، بينهم 22 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم. كما تبين أن 20 ضحية من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#النقب
#حورة
#حوادث الدهس

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