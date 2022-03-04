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مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 06:47

مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب
ضحيتا الحادث محمد وخليل سعيد داود
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشقيقان محمد وخليل سعيد داود من مدينة يطا في الضفة الغربية مصرعيهما في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 60 بين بلدة "عومر" وقرية أم بطين (أبو كف) في النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب مصادر طبية، أقرت وفاة الشقيقين، وأصيب آخران جراء حادث الطرق المروع، وجرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 58 شخصا، بينهم 22 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.

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#محمد وخليل سعيد داود

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