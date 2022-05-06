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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 11:07

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو جنوبي البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (40 عاما) بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في منطقة صناعية بالقرب من مفترق "مسمية" جنوبي البلاد"، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "بلسان نجمة داود الحمراء" أنه "جرى نقل المصاب بحالة خطيرة بواسطة سيارة الإسعاف المكثف، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 24 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#عمال
#مفترق مسمية
#مصانع
#مناطق صناعية

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