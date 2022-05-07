إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب حيفا

أصيب شاب، يبلغ 24 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث اصطدام سيارة بجدار حديدي على شارع 75 قرب مدينة حيفا، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:50، حول اصطدام سيارة بجدار واق على شارع 75 باتجاه مفرق الياغور، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.