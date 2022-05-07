إصابة شابين من جلجولية في جريمة إطلاق نار

أصيب شابان عربيان، في الثلاثينيات من عمرهما، بجروح وصفت بأنها خطيرة وطفيفة في جريمة إطلاق نار قرب محطة القطار في بلدة "روش هعاين"، مساء اليوم السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين هما شابان من بلدة جلجولية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:08، حول مصابين في حادث عنف قرب محطة القطار في ’روش هعاين’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانى أحدهما جروحا خطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وادعت أن الخلفية جنائية فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.