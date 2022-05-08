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السجن 35 شهرا على أحد معتقلي الهبة الشعبية محمد حجوج من عكا

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 13:37

السجن 35 شهرا على أحد معتقلي الهبة الشعبية محمد حجوج من عكا
مسيرة احتجاجية في عكا (أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، حديثا، السجن الفعلي لمدة 35 شهرا والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر، على الشاب محمد حجوج من مدينة عكا، على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

وكانت النيابة العامة قد قدمت العام الماضي لائحة اتهام ضد الشاب محمد حجوج، بزعم المشاركة في رشق الحجارة على عناصر للشرطة، والمشاركة في تظاهرات احتجاجية، وإضرام النيران في زوارق تابعة ليهود في عكا على خلفية قومية، وتخريب كاميرات مراقبة بهدف تشويش الأدلة وإجراءات التحقيق.

محمد حجوج

واعتُقل حجوج من قبل عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، ضمن حملة واسعة طالت العشرات من الشبان في عكا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلوا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

ومما يذكر أنه لا يزال نحو 20 شابا من مدينة عكا رهن الاعتقال في السجن، في حين يقبع 12 معتقلا في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، غالبيتهم مبعدون عن عكا، وتدار ملفاتهم وهم خارج السجون، على خلفية أحدث الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

بودكاست عرب 48

#عكا
#الهبة الشعبية
#محمد حجوج

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