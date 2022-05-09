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ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 08:44

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء
من جسر الزرقاء، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتدى متطرفون يهود من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" على سيارات وثقبوا إطاراتها وخطوا على جدران عبارات عنصرية معادية للعرب في قرية جسر الزرقاء، فجر اليوم الإثنين.

وفوجئ أهالي القرية من إعطاب إطارات عشرات السيارات في حي واحد، واستُدعيت الشرطة إلى المكان.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي العلي، إن "عددا من أعضاء عصابات 'تدفيع الثمن' اقتحم الليلة الماضية، حارة آل نجار في المنطقة الجنوبية الغربية للبلدة، وثقبوا إطارات السيارات وكتبوا عبارة عنصرية على الجدران وهي 'استيقظوا أيها اليهود'. ومن الجدير ذكره أن جسر الزرقاء شهدت قبل أعوام اعتداء غاشما مماثلا من قبل العصابات اليهودية المتطرفة والاستيطانية".

وأضاف أنه "تم ثقب نحو 35 سيارة في 3 مواقع في الحارة الجنوبية المتاخمة لقيساريا".

وتنفذ عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

بودكاست عرب 48

#تدفيع الثمن
#جسر الزرقاء
#الإرهاب اليهودي

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

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