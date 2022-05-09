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ثلاث إصابات بينها خطيرة إثر تدهور سيارة في الكعبية

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 15:00

ثلاث إصابات بينها خطيرة إثر تدهور سيارة في الكعبية
(أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت ثلاث فتيات بجروح متفاوتة، بينها خطيرة، في حادث طرق بقرية الكعبية، طباش، الحجاجرة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، تلقى بلاغا، الساعة 14:20، عن حادث تدهور سيارة باتجاه قناة قرب الشارع في الكعبية - طباش. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابات وعددهن 3، بينهن شابة بجروح بين المتوسطة والخطيرة، واثنتان بجروح طفيفة، ويبلغن 18 عاما، وأحلن لاستكمال العلاج في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

42 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 129 شخصا، بينهم 42 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 9 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#سيارات
#الكعبية
#طباش
#الحجاجرة

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