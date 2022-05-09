حوادث الطرق: مصرع شاب من سخنين وإصابتان خطيرتان بجديدة المكر

لقي الشاب محمد صالح بدارنة (22 عاما) من سخنين، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة في حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع 805 باتجاه مدينة عرابة، مساء اليوم الإثنين.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الفقيد محمد صالح بدارنة

كما قدمت العلاجات الأولية لمصابين آخرين وصفت إصابتهما بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة في بلدة جديدة المكر.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادثين المنفصلين.

42 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 22 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري؛ فيما بلغت حصيلة ضحايا الحوادث 129 ضحية بينهم 42 من المجتمع العربي لغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.