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الأمم المتحدة تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 09:29

الأمم المتحدة تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
عرب ٤٨

أدانت الأمم المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، "بشدة" استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة ودعت "لإجراء تحقيق فوري".

واستشهدت أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فيما أصيب الصحافي علي سمودي مراسل صحيفة القدس بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة مباشرة بالرأس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن "شيرين استشهدت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين"، وفند المزاعم الإسرائيلية بأن شيرين "أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين"، كما يدعي جيش الاحتلال.

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