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شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 10:26

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة
الشهيد ثائر خليل اليازوري (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب ثائر خليل اليازوري (18 عاما) في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن الشاب استشهد بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال.

ووصل الشاب إلى مجمع فلسطين الطبي بجروح خطيرة، أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير.

18 شهيدا في جنين منذ مطلع 2022

واستشهد 52 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022، بحسب معطيات صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب إحصاءات الصحة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال قتلت 50 فلسطينيّا من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى تاريخ 11 أيار/مايو الجاري.

ويظهر من الإحصائية، أن 18 مواطنا استشهدوا من سكان مدينة جنين، فيما استشهد 7 في نابلس، ومثلهم في بيت لحم، و5 شهداء من مدينة القدس المحتلة، ومثلهم في الخليل، و5 شهداء من رام الله والبرية، وشهيدان من قلقيلية، وشهيد من طولكرم، ومثله من أريحا والأغوار، وآخر من خانيونس جنوب قطاع غزة استشهد في طولكرم.

بودكاست عرب 48

#شهيد
#جيش الاحتلال
#البيرة
#جبل الطويل
#ثائر خليل اليازوري

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