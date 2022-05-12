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اعتقال طالبتين من جامعة بئر السبع بعد وقفة منددة باغتيال شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 15:48

اعتقال طالبتين من جامعة بئر السبع بعد وقفة منددة باغتيال شيرين أبو عاقلة
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، طالبتين عربيتين في جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، صباح أمس.

وهاجم عدد من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية الوقفة الطلابية المنددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في الجامعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة.

وفي هذا السياق، نظم الحراك الطلابي الفلسطيني وقفة احتجاجية على اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقل في الجامعة العبرية بمدينة القدس، رفع خلالها العلم الفلسطيني وشعارات منددة بالجريمة.

الوقفة المنددة باغتيال شيرين أبو عاقلة في الجامعة العبرية بالقدس، اليوم

ونظمت الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب بمبادرة جفرا - التّجمّع الطلّابي في الشيخ مونّس، قبل ظهر اليوم الخميس، وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وقفات منددة بالجريمة، كما ستنظم مساء اليوم وقفات أخرى في عدد من البلدات.

بودكاست عرب 48

#النقب
#بئر السبع
#شيرين أبو عاقلة
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