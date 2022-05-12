عبّاس بتشييع الجثمان: الاحتلال مسؤول عن اغتيال أبو عاقلة ونرفض تحقيقا مشتركا

وصل جثمان الشهيدة الصحافيّة شيرين أبو عاقلة في موكب رسميّ إلى مقرّ الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، اليوم الخميس.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع جثمان الشهيدة: "نودع اليوم شهيدة القدس وشهيدة الحقيقة والكلمة الحرة".

وأضاف: "جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الجريمة الأولى حيث سقط قبلها عشرات من شهداء الكلمة".

وقال عباس: "نرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنها هي التي ارتكبت الجريمة".

وتابع: "سنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية".