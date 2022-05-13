وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد

توفي رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية ("وام")، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو".

وأضافت: "وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام... مدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم"، الجمعة.

وأشارت إلى "تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم".

وأجبر المرض، خليفة، على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.