الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بكفر قرع وإصابات في عدة بلدات

قُتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجراحه بإطلاق نار في بلدة كفر قرع وأصيب آخرون بجروح بينها خطيرة في جرائم عنف شهدتها عدة بلدات عربية، مساء اليوم السبت.

وفي كفر قرع، أقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد مضمد من المكان، أن "الشاب كان فاقدا للوعي إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا حول إطلاق النار على سائق دراجة نارية من سكان تل أبيب في كفر قرع، فيما شرعت بأعمال البحث وراء الجناة دون وضوح الخلفية بعد.

وفي اللقية بمنطقة النقب، أصيب شابان، في الثلاثينيات من عمرهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي كابول، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسديهما في مزرعة للخيل بين البلدة وشعب.

وقدم طاقم طبي من "حيان" و"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي وادي سلامة، أصيب فتى (16 عاما) وشابة (19 عاما) بجروح متوسطة إثر شجار نشب في البلدة، وجرى نقلهما إلى مشفى نهريا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تتضح خلفياتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبهين.

ومما يذكر أن آخر ضحايا جرائم القتل كان الشاب مازن ماهر زكور، في العشرينيات من عمره، الذي تعرض لإطلاق نار في مدينة عكا، أمس الجمعة.

28 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 28 قتيلا، وهم: مازن ماهر زكور من عكا، بكر عاصلة من عرابة، ريما خديجة من قلنسوة، نور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، مياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في الجولان السوري المحتل ومدينة القدس المحتلة.