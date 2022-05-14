الاحتلال يعيد افتتاح حاجز بيت حانون أمام العمال والتجار الفلسطينيين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بعد انعقاد جلسة "تقييم أمني"، استئناف حركة العمال والتجار الفلسطينيين من حاجز بيت حانون (إيريز)، بدءًا من غد الأحد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن 12 ألف عامل فلسطيني سيتمكنون من الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

واعترض وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعار، على القرار وقال إن "استئناف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل هو قرار غير صائب".

وأضاف أن "السنوار وحماس الذين يعملون بالتحريض والإرهاب، يجب إخراجهم من منطقة الراحة".

وكانت قد أغلقت سلطات الاحتلال قبل أسبوعين، حاجز بيت حانون بوجه العمال والتجار الفلسطينيين، وذلك في خطوة عقاب جماعية، بعد تصعيد الاحتلال قمعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تحسبا من تنفيذ عمليات".

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثالث من أيار/ مايو، وذلك بحجة تقييم الأوضاع الأمنية خلال الفترة التي صادفت إحياء ذكرى ما يسمى بـ"قتلى معارك إسرائيل" و"يوم الاستقلال".

ورفع الإغلاق عن الضفة في 8 أيار/ مايو وأبقى عليه في غزّة.