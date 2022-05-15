فنلندا تقدّم ترشيحها لعضوية حلف الناتو

عرب ٤٨/ أ ف ب

قررت فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ورئيسة الوزراء، الأحد، في خطوة تعد نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس ساولي نينيستو "اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة".

ويعقد الحزب الحاكم في السويد اجتماعا حاسما للبحث في القيام بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك محتمل للبلدين.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، السبت "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد. لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد".

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، يستعد البلدان لطي صفحة عدم الانحياز العسكري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 75 عامًا في فنلندا وإلى القرن التاسع عشر في السويد.

وبعد قطيعة مع حيادهما في تسعينات القرن الماضي مع انتهاء الحرب الباردة عبر إبرامهما اتفاقات شراكة مع الناتو والاتحاد الأوروبي، يعزز البلدان الاسكندنافيان تقاربهما مع الكتلتين الغربيتين.

ويشكل ذلك تحولا جرى تدريجيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير وسرعه تأييد متزايد من الرأي العام في البلدين للانضمام إلى الحلف.

واتخذت فنلندا المبادرة أولا قبل السويد التي لا تريد أن تصبح الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق غير المنضوية في الناتو.

وبعد ثلاثة أيام على إعلان رغبة بلدهما في الانضمام إلى الحلف "من دون تأخير"، يفترض أن يعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الحكومة رسميا قرار هلسنكي في مؤتمر صحافي عند الساعة 13,00 (10,00 ت غ).

وفي ختام اجتماع لمجلس حكومي، يفترض أن يعرضا على البرلمان مشروع انضمام إلى الكتلة العسكرية، سيقدم للنواب، الإثنين.

وأجرى الرئيس الفنلندي اتصالا هاتفيا، السبت، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لإبلاغه بترشيح بلاده "في الأيام القليلة المقبلة" في محادثة وصفها بأنها "صريحة ومباشرة ولم تشهد توترا". وقال نينيستو الذي كان محاورا منتظما للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة إن "تجنب التوتر اعتبر أمرا مهمًا"، موضحا أن "الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".

وأوضحت موسكو أن الرئيس الروسي قال خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي أن إنهاء سياسة الحياد العسكري التاريخية لفنلندا سيكون "خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا".

تفيد استطلاعات الرأي الأخيرة بأن نسبة الفنلنديين الراغبين في الانضمام إلى الحلف تجاوزت 75% أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا.

وفي السويد أيضا ارتفعت نسبة مؤيدي الانضمام إلى الناتو لكنها بلغت حوالي 50% مقابل 20% يرفضون ذلك.

ويعقد كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء، ماغدالينا أندرسون، اجتماعا بعد ظهر الأحد للبت في ما إذا كان على الحزب التخلي عن خطه التاريخي المناهض للانضمام إلى الناتو والذي تم تأكيده مجددا في مؤتمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وارتفعت أصوات في الحزب تدين ما اعتبرته قرارا متسرعا وتهربا من النقاش.

لكن محللين يرون أنه من غير المرجح أن يقرر الحزب عدم السير في الركب بينما روسيا غارقة في حربها في أوكرانيا.

وأوضح روبرت دالشو المحلل في وكالة أبحاث الدفاع السويدية "قد لا يكون هناك نفس الشعور بالإلحاح" كما هو الحال في فنلندا. وأضاف لـ"ـفرانس برس": "لكن القادة السويديين أدركوا أنه ليس لديهم خيار آخر وما إن تذهب فنلندا إلى هناك سيكون عليهم أن يفعلوا الشيء نفسه".

وظهرت عقبة لم تكن متوقعة تذكر بأن الطريق بين الترشيح والانضمام طويل ويستغرق بضعة أشهر ويتطلب مصادقة الدول الأعضاء بالإجماع.

وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفضه لانضمامهما إلى الحلف. ويأخذ الرئيس التركي على هذين البلدين تحولهما إلى "فندق لإرهابيي حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قبل اجتماع للحلف في العاصمة الألمانية يشارك فيه نظيراه الفنلندي والسويدي أكد أنه مستعد لمناقشة الأمر مع البلدين ومع الدول الأخرى الأعضاء في الحلف.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الكرواتي، غوردان غيرليك رادمان، لدى وصوله إلى الاجتماع في برلين إن الدول الأعضاء في الناتو "تسير على المسار الصحيح" للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام فنلندا والسويد.

وقال رادمان "أعتقد أن المناقشات تسير على المسار الصحيح آمل أن نجري مناقشة نهائية مثمرة وأن تسفر عن نتيجة جيدة لإظهار تضامننا".

وأعلن نائب الأمين العام للحلف، ميرسيا جيوانا، أنه "مقتنع بأن الحلفاء ينظرون بعين بناءة ولإيجابية إلى عمليتي الانضمام"، مؤكدا ثقته في إمكانية التوصل إلى توافق.

ومن جهتها، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن عملية انضمام الدولتين يمكن أن تتم "بسرعة كبيرة". وقالت إن "ألمانيا أعدت كل شيء حتى تكون عملية المصادقة سريعة". وأضافت أن "دولا عدة شددت على ضرورة تجنب منطقة رمادية لا نهاية لها"، في إشارة إلى الفترة التي تفصل بين تقديم الطلبات والانضمام الفعلي للقادمين الجدد.

وكان وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، أبدى السبت ثقته بإمكان التفاهم مع تركيا وقال إثر اجرائه سلسلة مشاورات مع أعضاء الناتو بما في ذلك تركيا، في برلين إنه "واثق من أننا سنجد حلا في النهاية، وأن فنلندا والسويد ستصبحان عضوين" في الحلف.