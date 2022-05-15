مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث طرق على شارع 6

لقي شخص، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، صباح اليوم الأحد، في حادث طرق وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق مدينة "كريات غات" التي بُنيت على أنقاض قرية عراق المنشية التي هُجّر أهلها عام 1949.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية هو رامي ياسر موسى حسن عمرو من الرماضين بالقرب من الخليل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن حادث طرق وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق "كريات غات"، إذ اصطدمت سيارة بأخرى كانت تقف إلى جانب الشارع، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 135 شخصا، بينهم 46 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 43 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 11 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.