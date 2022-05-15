  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 09:46

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث طرق على شارع 6
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، صباح اليوم الأحد، في حادث طرق وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق مدينة "كريات غات" التي بُنيت على أنقاض قرية عراق المنشية التي هُجّر أهلها عام 1949.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية هو رامي ياسر موسى حسن عمرو من الرماضين بالقرب من الخليل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن حادث طرق وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق "كريات غات"، إذ اصطدمت سيارة بأخرى كانت تقف إلى جانب الشارع، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 135 شخصا، بينهم 46 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 43 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 11 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#سيارات
#ضحايا
#حوادث الطرق
#عراق المنشية
#الخليل
#الرماضين
#رامي ياسر موسى حسن عمرو

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتابعة تدعو لإحياء ذكرى النكبة برفع العلم الفلسطيني على المنازل
المتابعة تدعو لإحياء ذكرى النكبة برفع العلم الفلسطيني على المنازل

2022-05-15

حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا
حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا

2022-05-15

الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بكفر قرع وإصابات في عدة بلدات
الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بكفر قرع وإصابات في عدة بلدات

2022-05-14

الأكثر قراءة

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: 30 إصابة إثر قمع الاحتلال.. واستنكار دولي

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: 30 إصابة إثر قمع الاحتلال.. واستنكار دولي

2022-05-14
تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي

تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي

2022-05-14
الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

2022-05-14
حالة الطقس: أجواء حارة جدا

حالة الطقس: أجواء حارة جدا

2022-05-14
من فلسطين...

من فلسطين...

2022-05-14