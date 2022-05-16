إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق شرقي دبورية

أصيب شاب (31 عامًا) بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الإثنين، إثر حادث طرق مروع وقع بين دباب (تراكتورون) وسيارة خصوصية، في منطقة مفتوحة شرقي قرية دبورية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في 'جلبوع' تلقى بلاغا، الساعة 14:26، عن حادث طرق بين دباب (تراكتورون) ومركبة خصوصية في منطقة مفتوحة شرقي دبورية. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لشاب (31 عاما)، وهو في حالة خطيرة ويعاني إصابة في الرأس، ثم نقل سائق الدباب المصاب بمروحية طبية إلى مستشفى 'رمبام' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

138 مواطنا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 138 شخصا، بينهم 46 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 43 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 15 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.