القدس: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد وليد الشريف

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف (23 عاما) من مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" في القدس في بيان مقتضب: "طواقمنا استلمت جثمان الشهيد وليد الشريف وفي طريقها إلى مستشفى المقاصد" في المدينة.

تجمهر أمام مشفى المقاصد قبيل تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف pic.twitter.com/cCLw1QlPgs — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2022

وبعيد ذلك، ذكرت الجمعية في بيان آخر: "طواقمنا تصل لمستشفى المقاصد بجثمان الشهـيد".

وشهد محيط المشفى مشاركة حاشدة في استقبال جثمان الشهيد بعد استلامه، حيث حُمِل الجثمان على الأكتاف، في حين هتف المشاركون بشعارات منددة باستشهاد الشريف.

بعيد استلام جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

للتفاصيل: https://t.co/uZnbqoJ6q9 pic.twitter.com/HyRD7JMnm3 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2022

واستشهد الشاب وليد الشريف أوّل من أمس، السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في الثاني والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الماضي، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وصول جثمان شهيد الأقصى وليد الشريف إلى مشفى المقاصد في القدس المحتلة pic.twitter.com/9DXFCLIBZ5 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2022

وأعلن عبد الرحمن الشريف عن استشهاد شقيقه، في مستشفى "هداسا - عين كارم"، بعد 21 يوما من إصابته في المسجد الأقصى.

ومنذ إصابة الشريف وهو من سكان بيت حنينا، وصفت حالته بالحرجة، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، ومن كسور بالجمجمة، وفي بداية الاعتقال لم يصل الأكسجين للدماغ لمدة 20 دقيقة مما أثر على خلايا المخ، وعلى مدار الأيام الأخيرة له في المشفى، لم يطرأ أي تحسن على صحة الشريف، ليُعلَن عن استشهاده.

لحظة وصول جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

للتفاصيل: https://t.co/uZnbqoJ6q9 pic.twitter.com/gDw2PlNyv2 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2022

وتعرض الشريف للاعتداء لحظة الاعتقال من قبل عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يقدم له العلاج الأولي.

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان، أُصيب 152 شخصا على الأقل، واعتقل أكثر من 500 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال، التي اقتحمت المسجد، بعد صلاة الفجر، في اقتحام استمر لساعات. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز على الشبان والنساء والمسنين، ورد فلسطينيون بإلقاء الحجارة والمفرقعات تجاه قوات الاحتلال.