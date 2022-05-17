إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار باللد

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته على وجه السرعة بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت أعمال البحث والتفتيش عن مطلقي النار.

29 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 29 قتيلا، وهم: فراس الرفاعي من يافا، ومازن ماهر زكور من عكا، وبكر عاصلة من عرابة، وريما خديجة من قلنسوة، ونور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، ومياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في الجولان السوري المحتل ومدينة القدس المحتلة.